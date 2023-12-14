“ولا الجن الأزرق يعرفها” .. سر غريب وراء وجود فتحة صغيرة في حوض الحمام؟ .. السبب مش هيخطر على بالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عندما تم البدء في تصميم الأحواض منذ فترة وجد أن حوض المطبخ يختلف عن حوض الحمام في الصناعة والتصميم وقد لا ينتبه البعض إلى هذا الإختلاف، يوجد في حوض الحمام فتحة صغيرة أسفل الحنفية ولا يعرف الكثير منا مدى أهمية هذه الفتحة وعدم وجودها يؤدي إلى حدوث كوارث مادية وبشرية وهذا ما سنتناول ذكره بالتفصيل في هذا المقال التالي.

سر الفتحة الصغيرة بحوض الحمام

يوجد في حوض الحمام عدة مكونات حيث به فتحة تسريب المياه المعروفة وحنفية وحوض إلى جانب فتحة صغيرة تبعد سنتمترات عن الحنفية وهي تعمل على تسهيل تسريب المياه أيضا و نظافة وتهوية الحوض وعدم امتلائه بالماء حتى لا تغمر الحمام ويؤدي إلى أضرار نحن في غنى عنها ولحماية المنزل وأفراد الأسرة به.

إستخدامات الفتحة الصغيرة في حوض الحمام

توجد عدة فوائد وإستخدامات لهذه الفتحة الصغيرة التي توجد في حوض الحمام نذكر منها ما يلي: