حقيقة صدمت الكثير..// لماذا نبينا محمد لا يأكل لحم الأرنب ؟؟ وأيضًا لا يأكل لحم الضب ؟؟ الإجابة ستدهشك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كثير من الناس لا يعرفون سبب رفض النبي صلى الله عليه وسلم أكل الأرانب، تعتبر الأرانب حيوانًا في عائلة الثدييات المستأنسة ويتم تربيتها من أجل لحومها أو فروها الناعم وتربيتها كحيوانات أليفة، لكن تكاثرها يتطلب عناية خاصة لأنها عرضة للإصابة بالأمراض والظروف البيئية للحيوان، يعتبر لحم الأرانب مصدرًا مهمًا للبروتين الذي يحتاجه جسم الإنسان فهو لا يحتوي على الكثير من الدهون، ولكن على الرغم من كونه جيدًا إلا أنه يحتوي أيضًا على جودة معينة من اللحوم، وتبقى تساؤلات حول أحكام الشرع في تناولها هذا ما ستتعلمه في هذا المقال.

لماذا رفض الرسول أكل اللحم

نقوم بتوضيح أدق التفاصيل لدى رفض الرسول أكل لحم فمنها كالتالي: