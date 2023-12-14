خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين” في هذه الحالات .. شوف انت منهم ولا لا

آخر الأخبار عن القرار الصادر من الحكومة

قد تم إدراج قرار مدهش في تحديثات قانون العمل والذي جعل جميع الموظفين في حالة من الدهشة، وذلك يتعلق بخصم ما يعادل 6 أشهر من راتب الموظف المتهاون في أداء عمله في حال كان يتغيب عن العمل بشكل مكرر ويتجاوز الحد المسموح به بدون وجود أسباب ضرورية أو عذر مسبق، وبموجب ذلك سيتم توقف صرف الراتب للموظف لمدة 6 أشهر متواصلة، أما في حالة مخالفة القانون والتلاعب به، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وقرار حكم على الموظف بوقفه عن العمل.

نص القانون وفقا للمادة 64

تنص القوانين الجديدة للعمل على نقل الموظف الذي يخالف قوانين العمل ويرفض القيام بمتطلبات مهنته إلى مكان عمل آخر كوسيلة من وسائل العقاب، وفي حالة تكرار نفس المخالفة، سوف يتم خصم راتبه بالكامل لمدة 6 أشهر بدلاً من خصم نصف الراتب فقط.