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شمس الكويتية تتجاوز المحظور واستعرضت مفاتنها على الانستجرام بدون خجل

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فنون - كتب سعد محمود - تحظى صور الفنانة الكويتية شمس بمتابعة وتفاعل كبيرين من جمهورها على مواقع التواصل ، بسبب جرأتها وحماسها.

ولفتت شمس الكويتية الأنظار في الصور بإطلالة صيفية جريئة على يخت عملاق ، حيث ارتدت شورتاً رائعاً ، وقميصاً بأكمام قصيرة ، وحذاء رياضي.

 

من الناحية الجمالية ، اعتمدت شمس الكويتية على تسريحة شعر بسيطة للغاية ، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها ، وأكملت إطلالتها بنظارات شمسية تتناسب مع وجهها.

 

جذبت النجمة شمس الأنظار وأثارت ضجة بين متابعيها ، بعد أن نشرت صورًا جديدة على صفحتها على إنستجرام ، ظهرت فيها بإطلالة جريئة أثناء قضاء إجازتها الصيفية في لندن.

وظهرت الفنانة الكويتية بملابس السباحة الخضراء ، ونسقت معه سترة كشمير صفراء ، وكشفت المايوه عن ظهرها وكتفيها ، وأظهرت صور شمس “وشماً” على ظهرها على شكل فراشة كبيرة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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