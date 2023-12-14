هام وعاجل .. قريبا7 دول عربية ستنهار عملاتها و تصبح بدون أي قيمة نقدية .. الأسماء بالترتيب

الجنيه المصري

تعرضت العملات العربية لمخاطر الانهيار خلال عام 2022 ومن ضمن تلك العملات الجنيه المصري والليرة السورية

تدهور الجنيه المصري بداية من سنة 2022 فقط فسعر صرف الجنيه من 15 جنيه إلى 18 جنيه للدولار، وذلك طبقًا لقرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في شهر مارس 2022، وقيمة الجنيه قد انخفضت بما يقترب من 15% وخلال سنة 2023 الحالية وصل مستوى انخفاض الجنيه ل 32 جنيه في الدولار لقد تحسنت قليلا ل 29 جنيه للدولار وذلك عقب تنفيذ تعويم الجنيه أربع مرات أثناء نفس الفترة.

الليرة السورية

تراجعت بشكل حاد في ختام سنة 2022 فقبلت قيمة الدولار 7200 ليرة أمام 3500 ليرة للدولار في أول السنة بالسوق السوداء، والليرة السورية تحملت خسائر وصلت نسبتها ل 50% من إجمالي قيمتها، وقد ارتفعت الأسعار لأكثر من 150% وقد وصف السوريون سنة 2022 بأنها أسوء سنة في المعيشة منذ سنة 2011 وذلك طبقًا للتقرير.