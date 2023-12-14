ضعي الفازلين على الخيار وشوفي هيحصل إيه حاجة مش ممكن تتخيليها والي يشوفك مش هيعرفك من جمالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الوصفات الطبيعية أحد أفضل الحلول التي تلجأ إليها السيدات للتخلص من مشاكل البشرة مثل التجاعيد والتصبغات والبقع الداكنة وحبوب الشباب، وإن البحث عن منتجات تجميل مناسبة لعلاج كل هذه المشاكل يمكن أن يكون مكلفًا جدًا، ولكن هل تعلمين أن هناك وصفة طبيعية بسيطة تجمع بين الفازلين والخيار يمكن أن تساعدك في الحصول على بشرة جميلة وصحية بتكلفة منخفضة؟ سنوضح لكي كافة تفاصيل الوصف.

وصفة الفازلين والخيار للبشرة

الفازلين هو منتج تجميلي يستخدم لترطيب البشرة، حيث إنه يحتفظ بالرطوبة في البشرة ويحميها من الجفاف والتشقق، ومن ناحية أخرى، يحتوي الخيار على مواد طبيعية تساهم في تغذية البشرة وتحسين مظهرها، وعندما يتم دمج هذين المكونين في وصفة واحدة، يمكن أن تكون النتائج مدهشة.

مكونات وصفة الفازلين مع الخيار

لتحضير وصفة الفازلين مع الخيار، ستحتاجين إلى الآتي:

ثمرة خيار طازجة.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة تحضير وصفة الفازلين مع الخيار

لتحضير هذه الوصفة، اتبعي الخطوات التالية:

اغسلي الخيار جيدًا وقشريه ثم ابشريه باستخدام المبشرة.

أضيفي زيت اللوز الحلو وماء الورد إلى الخيار المبشور وقلبي المكونات جيدًا.

ضعي الفازلين في وعاء منفصل، ثم صبي عليه خليط الخيار المبشور بالتدريج مع التقليب حتى يمتزج الفازلين مع المكونات الأخرى.

أضيفي مسحوق النشا تدريجيًا أيضًا وواصلي التقليب حتى يتكون لديك خليط ناعم ومتجانس.

احتفظي بالكريم الناتج في علبة نظيفة ومحكمة الإغلاق.

كيف تستخدمي كريم الفازلين والخيار على بشرتك؟

بعد تحضير وصفة الفازلين مع الخيار، يمكنك استخدامها كالتالي:

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه جيدًا.

ضعي الخليط الناتج على بشرتك مع التدليك بلطف لمدة خمس دقائق.

اتركي الكريم على وجهك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

بعد ذلك، اغسلي وجهك بالماء الفاتر لإزالة الخليط تمامًا.

صحيح، الفازلين والخيار من المكونات الطبيعية التي لها فوائد عديدة للبشرة.

فوائد الفازلين للبشرة