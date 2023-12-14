دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عيالك هتموت بسببك .. مصيبة خطيرة تفعلها جميع الأمهات أثناء سلق البيض يدمر الكبد ويسبب الوفاة، هل تقوم بسلق البيض بهذه الطريقة؟ فوراً ابتعد عن هذه الطريقة إذا كنت تقوم بطهي البيض بها لأن هذا سيدمر صحتك وصحة أسرتك، تعرف على الطريقة الصحيحة لسلق البيض حتى لا تُعرض صحتك للخطر وخصوصاً الكبد لاسيما إن الطريقة الخاطئة في تحضير البيض ربما تؤدي إلى فقد حياتك وحياة من يتناوله، وفي الوقت الذي من المفترض أن تحصل على فائدة لجسمك من تناول البيض يتحول هذا البيض إلى مُدمر للصحة.

الطريقة الخاطئة لسلق البيض التي تدمر الكبد و تسبب الوفاة

من المؤكد أن البيض من بين أهم الوجبات الأساسية التي يحتاجها الجسم فهو يحتوي على الكالسيوم والبروتين الذي يعتبر الجسم بحاجة إليهم، ولأنه مفيد للجميع وخصوصاً الأطفال في مرحلة التكوين فإننا نجد الأمهات تحرص دائماً على تحضيره لأبنائهم يومياً، ومنهم من تقوم بسلق البيض بطريقة قد تدمر صحة أبنائهم فتُسرع وتقوم بسلق البيض مدة قليلة ومن ثم تقدمه ليتم تناوله، وننصح بعدم السرعة في سلقه نظراً لوجود مادة الكبريت به والتي لابد من نضجها حتى لا تضر الجهاز الهضمي.

أفضل طريقة لسلق البيض