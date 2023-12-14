دلعي جوز يوم الخميس.. وصفة " الفازلين مع زيت الزيتون" في هذا المكان قبل النوم ولن تصدقي النتائج المبهرة

مكونات وصفة زيت الزيتون مع الفازلين

ملعقة كبيرة من الفازلين، ملعقة صغيرة من جل الصبار، ملعقة صغيرة من النشا، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

في وعاء مناسب، قومي بخلط جميع المكونات المذكورة أعلاه، تأكدي من صهر الفازلين بشكل جيد فوق حمام مائي قبل الاستخدام وبعد ذلك، أضيفي جل الصبار إلى الفازلين المصهور وامزجيهما بعناية، ومن ثم أضيفي كمية مناسبة من النشا مع استمرار التحريك و في الختام، ضيفي قليلاً من قطرات الليمون مع زيت الزيتون لتحقيق نتائج رائعة.

فوائد زيت الزيتون للبشرة

زيت الزيتون للبشرة يعتبر مفيدًا بفضل العديد من الفوائد، حيث انه يحتوي زيت الزيتون على دهون طبيعية تساعد في ترطيب البشرة ومكافحة الجفاف و يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تحمي البشرة من تأثيرات الجذور الحرة وتساعد في تأخير علامات الشيخوخة.

كما يساعد في تهدئة الاحتقان لكونه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في تهدئة البشرة المتهيجة أو الحساسة و يساعد في تعزيز مرونة البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد ويمكن استخدام زيت الزيتون لترطيب وتقوية الأظافر والتخلص من الجفاف، ويُعتبر بعض الناس أن زيت الزيتون يمكن أن يساهم في تفتيح لون البشرة.