" هيتمسكوا في أي كمين " .. هؤلاء الأشخاص من حاملي " بطاقات الرقم القومي " عليهم التوجه سريعا للسجل المدني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من العمل الذي تبذله وزارة الداخلية من أجل خلق حالة من النظام والانضباط في المؤسسات التابعة لها ومن ضمن تلك الجهات التي تشرف عليها الوزارة هي السجل المدني الجهة التي يتم استخراج العديد من الأوراق الخاصة بالمواطنين عن طريقها والتي من أبرزهها البطاقة الشخصية أو الرقم القومي ، وحيث أن الشكاوى من رجال الأمن قد كثرت بسبب الإهمال الذي يلاحظ من جهتهم والذي يتمثل في عدم حوزة الكثير من الشباب في سن البلوغ للبطاقات الشخصية واللذين يتم توقيفهم في مختلف الكمائن لذا فقد تقرر وضع الكثير من الغرامات المالية لمعاقبة هؤلاء المقصرين وهو الأمر الذي سنعمل على توضيحه من خلال ما يلي من سطور

– البطاقة الشخصية يتم تغريم المواطن مبلغ يصل إلى مائة جنيه في حال تأخر عن الذهاب للسجل المدني لدى بلوغ السن القانوني من أجل استخراج البطاقة الشخصية علما بأن السن القانوني لها هو 15 عاما

يتم تغريم المواطن مبلغ يصل إلى مائة جنيه إذا أراد إجراء معاملات داخل إحدى الجهات الرسمية التابعة للدولة ببطاقة غير سارية

يتم تغريم المواطن مبلغ يصل إلى خمسين جنيه في حال لم يتم تحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تغييرها

يتم تغريم المواطن مبلغ يصل إلى خمسين جنيه في حال لم يتم استخراج بدل فاقد خلال أسبوعين من تحرير المحضر