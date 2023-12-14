"عودك هيبقى زي عارضات الازياء".. كوب واحد من هذا المشروب مفعوله خارق هيشيل الكرش والجناب في 5 أيام .. هتندم لو مجربتهوش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث السيدات عن الوصفات الطبيعية للحصول على جسم رشيق دون زيادة فى الوزن، وتوجد أعشاب طبيعية تساعد فى الحصول على ذلك على رأسها الكمون من أفضل التوابل المستخدمة فى أشهر الأكلات، ويدخل فى وصفات للتجميل وبها فوائد غذائية لصحة وجسم الانسان، يساعد الكمون فى التخلص من الوزن الزائد والكرش، ويمكن إضافة الكمون مع مكونات أخرى للحصول على جسم قوامه أفضل ومظبوط، تابعوا معنا تفاصيل أكثر السطور التالية.

وصفة طبيعية بالكمون والزبادى

من المعروف أن الكمون له فعالية كبيرة في إنقاص الوزن وخاصة مع الزبادى كما يلى:

المكونات:

وعاء عميق.

عصير ليمون.

2 ملعقة من حبوب الكمون.

2 ملعقة من الزبادى.

ماء.

طريقة التحضير والإستخدام:

نحضر وعاء ونضع به حبوب الكمون.

نتركهم لمدة 24 ساعة.

نضعهم على النار حتى يغلى جيدا.

يبرد قليلا ثم نضيف عصير الليمون عليه.

وضع حبوب الكمون على علبة زبادى وتناولها كل يوم على معدة فارغة.

الإلتزام بهذه الوصفة لمدة شهر على الأقل.

فوائد هامة للكمون لجسم الإنسان

من الجدير بالذكر أن الكمون يستخدم فى وصفات كثيرة مع الزبادى والليمون وغيرها ومنها ما يلى: