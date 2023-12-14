"طولي شعرك بالوصفة دي" .. مكون سحري ضعيه في الشامبو يجعل الشعر حرير وكثيف ويعالج التساقط في ثلاث أيام فقط .. جربيها وهتدعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعانى كثير من السيدات من مشاكل الشعر من التساقط والهيشان والتقصف وغير ذلك من المشاكل التى تجعل كل سيدة تشعر بالخجل من إظهار شعرها، وتبحث عن كل المنتجات من شامبو بلسم مرطب وغسول وغيرها المعروفة بأنه بأسعار باهظة، وتعطى نتيجة لبعض الوقت ومن ثم يرجع الشعر كما كان فقط تكاليف مادية دون الحصول على النتيجة المطلوبة، و أصبحن يلجأن إلى الوصفات الطبيعية التي تعطي نتيجة فعالة ومؤكدة، و سنتعرف على تفاصيل هذا الأمر في المقال التالي.

أسباب تؤدى إلى تساقط الشعر

يعد الشعر من علامات الجمال لدى المرأة، مشكلة تساقط الشعر تكون لدى الرجال والسيدات على حد سواء، ويسبب هذا الأمر الكثير من المشاكل والأحراج لهم، وهناك عدة أسباب تؤدي إلى تساقط الشعر يجب تجنبها والعمل على الحفاظ على الشعر ومنها ما يلى:

الوراثة يعنى وجود عوامل وراثية تؤدى إلى تساقط الشعر مثل الصلع الوراثى ويمكن علاجها عن طريق عملية زراعة الشعر.

تغيرات هرمونية نتيجة الحمل، الرضاعة، الولادة، بلوغ سن اليأس كل ذلك يساعد على تساقط الشعر لذا يجب إستشارة الطبيب.

التعرض للضغط النفسي والإجهاد لأن هذا يعرض فروة الرأس إلى مشاكل تساقط الشعر.

وصفات طبيعية تساعد على علاج تساقط الشعر

يوجد العديد من الخلطات الطبيعية التى تساعد على منع تساقط الشعر وتؤدى إلى كثافة ونعومة الشعر، وسوف نوضح وصفات لذلك كما يلى:

المكونات:

2 ملعقة من زيت الزيتون.

2 ملعقة من الشامبو الخاص بك.

كمية قليلة من الماء.

طريقة الإستخدام: