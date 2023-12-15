فرحة كبير لبعض الفئات.. أعرف الفئات التي تم إعفائها من تذكرة المترو بنسبة 100% والفئات التي تم إعفائها من نصف التذكرة .. هتلاقى نفسك منهم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أقدمت وزارة النقل العام والمواصلات على إعفاء بعض المواطنين من دفع تذكرة المترو مدى الحياة، بالإضافة إلى إعفاء آخرين من دفع نصف قيمة التذكرة تم الإعلان عن هذا الإجراء الذي أثار اهتمام العديد من المواطنين، الذين بادروا بالبحث لفهم الفئات المستفيدة من هذا الإعفاء والفئات التي تم إعفاؤها من دفع نصف قيمة التذكرة. يتناول هذا المقال تفاصيل هذا القرار ويكشف عن الأسباب وراء تلك الإعفاءات، لتوفير توضيح شامل للمواطنين.

ما هي الفئات التي يتم إعفاؤها من تذكرة المترو بشكل كامل؟ تعفى بشكل كامل بعض الفئات من دفع تذكرة المترو، وفيما يلي توضيح لتلك الفئات: كبار السن: يُعفى كبار السن الذين تجاوزوا سن السبعين عامًا من دفع تذكرة المترو بشكل كامل، على الرغم من ذلك يتعين عليهم تقديم الوثائق التي تثبت عمرهم. ذوو الإعاقة (الصم والبكم): يعفى ذوو الإعاقة الصم والبكم من دفع تذكرة المترو بشكل كامل. مرضى السرطان: يُعفى أيضًا أصحاب أمراض السرطان من دفع تذكرة المترو بشكل كامل، ولكن يجب عليهم تقديم الوثائق الطبية التي تثبت تشخيص مرضهم. من الأشخاص الذين يتم إعفاؤهم من النصف التذكرة؟ تشمل الفئات التي يتم إعفاؤها من دفع نصف قيمة التذكرة ما يلي: المواطنون الذين تجاوزوا سن 60: يُعفى المواطنون الذين تجاوزوا سن الستين عامًا من دفع نصف قيمة تذكرة المترو. ذوو الإعاقة: يُمكن إعفاء ذوي الإعاقة من دفع نصف قيمة تذكرة المترو، شريطة تقديم الوثائق التي تثبت ذلك.