هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت اليوسفي بشكل يومي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اليوسفي هو فاكهة حمضيات لذيذة وصحية، وهي مصدر جيد لفيتامين سي والألياف الغذائية.

يقول خبير التغذية العلاجية حازم علي لمصراوي، يمكن أن يساعد تناول اليوسفي يوميًا في تحسين صحتك العامة بعدة طرق، بما في ذلك

تعزيز جهاز المناعة

فيتامين سي هو عنصر غذائي أساسي لجهاز المناعة، ويساعد على حماية الجسم من العدوى

ويساعد تناول اليوسفي في زيادة مستويات فيتامين سي في الجسم، مما قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض.

تحسين صحة القلب

يحتوي اليوسفي على مركبات الفلافونويد التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

ويمكن أن تساعد هذه المركبات في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

فقدان الوزن

يحتوي اليوسفي على سعرات حرارية منخفضة ومحتوى عال من الألياف الغذائية، مما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن

ويمكن أن تساعد الألياف الغذائية في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يساعد على تقليل تناول السعرات الحرارية.

تحسين صحة البشرة

يحتوي اليوسفي على فيتامين سي، وهو عنصر غذائي أساسي لصحة البشرة. يساعد فيتامين سي في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يمنح البشرة قوتها ومرونتها.

ويمكن أن يساعد تناول اليوسفي في تقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى.

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