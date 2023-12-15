لو هتموت اوعى تشتريه حتى لو ببلاش.. احذر هذا النوع من الزيت وزارة الصحة تحذر المواطنين يدمر الكبد والمناعة أنقذ اولادك

احذر من هذا النوع من الزيت المنتشر في الأسواق يدمر المناعة والكبد

يجب عند شراء الزيت ان تحذري الزيوت مجهولة المصدر التي ليس عليها بيانات كافية فهذه الزيوت تم تصنيعها مرة أخرى وتسبب أمراض خطيرة لاولادك لانها تحتوي على مواد كيميائيه ضاره تم اضافتها على الزيت لكي تغير من اللون فيجب أن تقومي بشراء الزيوت من مصادر موثوقة وتكون عليها معلومات وبيانات كافية للمنتج حتى تضمني عدم إصابة ابنائك واسرتك بأمراض خطيرة في الكبد والمناعة.

اضرار الزيت المستعمل

حذر الدكتور هشام موافي من استخدام الزيت عدة مرات في المنزل فإن ذلك يؤدي الى اضرار جسيمة ويجب عليك ان تقومي باستعمال الزيت مرة واحدة فقط حيث انه عندما يتعرض الى درجه حراره عاليه والى الغليان يسبب امراض كثيرة لجسم ويصبح احد المواقع الضارة لذلك يجب عدم تناوله.