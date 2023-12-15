معلومة خطيرة أتحداك تكون عارفها .. لماذا تقوم شركات الطيران بمنع الطيارين من اطالة الدقن ؟ .. حقائق مذهلة عن الطائرات والرحلات الجوّية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا تزال رحلات الطيران مذهلة بالنسبة للكثيرين منا، وتثير العديد من الأسئلة حول الطائرات وعلم الطيران واحدة من هذه الأسئلة التي قد تشغل بال البعض هي لماذا نوافذ الطائرات دائرية وليست مربعة؟ ولماذا تحمل أجنحة الطائرات انحناءة طفيفة؟ وما هو السبب في أن يصعد الركاب إلى الطائرات من الجهة اليسرى وليس الجهة الأخرى؟ عليك أن تدرك أن كل جزء في الطائرة حتى لو كان صغيرًا جدًا، مُخطط له بعناية ومدروس جيدًا لضمان أقصى درجات الأمان والحماية للركاب، تتبع هذه التصاميم والنظام بمقتضى العديد من الاعتبارات الهندسية والفيزيائية التي تتعلق بالأداء والاستقرار والقوة.

سبب طلاء الطائرات باللون الأبيض

يتم طلاء الطائرات باللون الأبيض لأسباب عدة، بما في ذلك الحد من الانعكاس الحراري يعكس هذا اللون الحرارة، مما يخفض تراكم الحرارة وهذا يعود بالفائدة على الركاب والشركات الجوية من الناحية الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك الطلاء الأبيض هو الأرخص من حيث التكلفة مقارنة بأنواع الطلاء الأخرى ويقلل من احتمال اصطدام الطيور بالطائرات.

الخدمات التي تقدمها شركات الطيران للركاب

تقدم شركات الطيران العديد من الخدمات للركاب، بما في ذلك: