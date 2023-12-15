"هتبقى أحلى من سما المصري" .. ضعي "الفازلين والموز" على هذه المنطقة من جسمك وشوفي النتيجة المذهلة.. جوزك هينبهر من جمالك وحلاوتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسعى معظم النساء والفتيات للتمتع بالجاذبية والجمال اللازم للبشرة والشعر مما يجعلها تبحث دائماً عن وصفات وطرق طبيعية آمنة للعناية بالبشرة وعلاج جميع مشاكلها بمكونات طبيعية بعيداً عن استخدام مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية التي تضر بصحة البشرة، لهذا تعد وصفتنا اليوم وهي كريم الفازلين والموز من اقوى كريمات التفتيح للبشرة حيث يحتوي على العديد من العناصر المهمة للبشرة لاعطائها النضارة والحيوية والترطيب، كما أنه من السهل تحضيره في المنزل في خلال دقائق معدودة وبمكونات طبيعية ومتوفرة في كل بيت.
مكونات وصفة الفازلين مع الموز للعناية بالبشرة
تبحث معظم الفتيات والنساء عن كريم تفتيح طبيعي بعيداً عن المنتجات الصناعية التي تتكون من مواد كيماوية تضر البشرة، لذلك سوف نتعرف سوياً على مكونات عمل الفازلين بالموز بمكونات طبيعية 100% كالتالي:
- ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبيعي.
- نصف ثمرة من الموز الطازج.
- نصف ملعقة صغيرة من النشا.
- ربع ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- خمس نقاط من زيت اللوز الحلو.
- ملعقة صغيرة من زيت جونسون.
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خطوات تحضير كريم الفازلين بالموز لتفتيح البشرة
يمكنك تحضير وصفة الفازلين والموز للحصول على بشرة فاتحة متألقة خالية من العيوب والتصبغات من خلال إتباع التالي:
- نحضر إناء صغير لنضع فيه الفازلين مع النشا ثم نضيف الموز ونقلب المكونات معاً جيداً .
- نقوم بعد ذلك بإضافة زيت جونسون وزيت اللوز الحلو والخل على التوالي.
- نستمر في التقليب لمدة دقيقتين حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.
- نغسل الوجه والرقبة جيداً بالماء والصابون لازالة الشوائب والأوساخ.
- بعد ذلك نضع الكريم على الوجه والرقبة بكميات متساوية.
- ندلك البشرة عكس عقارب الساعة لضمان افضل النتائج.
- ثم نترك الكريم لمدة لا تقل عن ساعة حتى يجف تماماً.
- وأخيراً نغسل الوجه بالماء الفاتر وتجفيفه بفوطة نظيفة ومعقمة.
- يجب استخدام الكريم مرتين صباحاً ومساءاً لمدة أسبوعين متتاليين للحصول على أفضل النتائج الرائعة.