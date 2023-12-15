هتبهري كل اللي يشوفك .. وصفة ” كريم بانثينول ” استعمليها بهذه الطريقة وشاهدي النتائج المبهرة بنفسك !!جربيها حالا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من جانب النساء نجد أن أهم ما تقوم به المرأة أثناء روتين العناية بالبشرة هو البحث المستمر عن المنتجات الطبيعية التي لا تضر بالبشرة ، حيث ان البشرة الصافية يعد هدف تسعى له كل فتاة مهما كان عمرها والمرحلة السنية التي تنتمي لها ، وعلي خلاف الاعمالر والثقافات اتفق الجميع علي هذا المنتج الرائع وهو كريم بانثينول ، البانثينول يتم استخدامه بغرض الترطيب فقط كمية صغيرة منه مره واحدة في اليوم على الوجه وأي مكان في الجسم تدوم لساعات طويلة ، ولكن الغير معتاد أن يتم استخدامه في تفتيح درجة لون البشرة .

وصفة كريم بانثينول للتبييض

كريم البانثينول هو عنوان نضارة وتفتيح لون الجلد فهو لا يرطب الوجه خارجيا فقط، ولكنه يخترق الطبقات الجلدية ليمنع أيضا من فقدان الماء داخل المسام، ولذلك يستخدم في عمل ماسك كريم بانثينول