هترجعك عروسة .. ضعي قرن فلفل وملعقة من الفازلين في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنه باقي حياتك .. جربيها حالا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعرف الجميع مدي المسوؤليات التي تحملها النساء دائما ، وعلي الرغم من صعوبة ما يحملونه الا أنهم لا يضيعون الفرصة في الحصول علي قسط من الراحة ، هذا الوقت الذي يفضله الجميع للحصول علي بعض الراحة والاهتمام بأنفسهن ، فالكثير من النساء يبحثن دائما عن طرق تساعدهن في الحصول علي بشرة صافية ، ومن أهم المنتجات التي لا جدال عليها هو الفازلين ، ولكن ما كان عجيبا في بعض الوصفات هو وجود الفلفل الحار ، فما فائدته ؟؟ وماذا يفعل للبشرة ؟؟

الفلفل الحار و الفازلين لبشرة نضرة الفلفل والفازلين مكونات طبيعية تماما خالية من أي مواد كيميائية، وكلاهما متوفرًا في كل منزل ولذلك بعد عمل العديد من التجارب عليه واثبات فاعلية قوية علي البشرة يجب معرفة الطريقة التالية : المكونات: فلفل حار.

زيت جوز الهند.

فازلين.

عصير ليمون حامض. طريقة التحضير: احضري وعاء مناسب وقومي بخلط كافة المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس تماما.

يجب الخلط جيدًا حتى تتشكل لديك عجينة ذات قوام كريمي.

ابدئي أولا بغسل الوجه باستخدام الماء الفاتر ونوع غسول جيد.

جففي وجهك جيدًا بمنشفة قطنية ومن ثم قومي بفرد الكريم على وجهك.

يجب توزيعه بشكل جيد ومن ثم يترك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

بعد مرور الوقت قومي بغسل وجهك من هيا الخليط بالماء الفاتر.

ينصح بضرورة تكرار استخدام الوصفة السابقة على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع وسوف تحصلين على بشرة نقية ونضرة خالية من أي عيوب.

ستقضي نهائيا على البثور والرؤوس السوداء.