هتنور أكتر من الأول.. خلطة فعالة لتنظيف حوائط المطبخ من الدهون المتراكمة في أسرع وقت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قد تتراكم الدهون بشكل كبير في المطبخ نتيجة إلى تحضير العديد من الأطعمة بسبب تطاير الأبخرة والدخان في أنحاء المطبخ، فتقوم بالتمركز على دواليب المطبخ والجدران، لذلك فإن ربات المنازل تبحث عن طرق طبيعية يمكن تحضيرها في المنزل حتى تساعد في التخلص من هذه الدهون التي تنتشر في المطبخ، وتتنوع هذه الطرق ولكن سنسرد طريقة سهلة وبسيطة يمكن تحضيرها في المنزل واستخدامها بسهولة.
مكونات وصفة تنظيف الدهون والبقع
يمكن تحضير وصفة تنظيف الدهون والبقع باستخدام مكونات سهلة ومتوفرة في كل المنازل، وتتمثل هذه المكونات في الآتي:
- نصف كوب من الأمونيا السائلة.
- سائل منظف.
- ملعقة من ملح ليمون.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- نصف كوب خل.
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طريقة تحضير الوصفة
بعد التعرف على المكونات لتحضير وصفة تنظيف الدهون، يجب إتباع الخطوات التالية حتى يتم تحضير الوصفة بسهولة:
- إحضار وعاء ثم وضع الأمونيا بداخله مع سائل التنظيف.
- يتم وضع الخل مع ملح الليمون والبيكنج باودر، ثم نقوم بتقليب جميع المكونات بصورة جيدًا.
- ثم إحضار ليفة ويتم غمسها في الخليط ثم يتم غسل أسطح المطبخ والجدران.
- بعد أن يتم غسلها بشكل حيد يتم ترك الخليط لمدة لا تقل عن 10 دقائق.
- وبعد ذلك يتم غسل الأسطح بالماء وتنشيفها باستخدام فوطة.
- ينصح باستخدام هذه الوصفة من وقت لآخر للحصول على نتائج جيدة، كما أن هذه الوصفة تساعد على التخلص من البقع من الاستخدام الأول.