ارميها حالأ .. الحكومة تحذر المواطنين بعدم تواجد هذة الأجهزة الكهربائية في المنزل غرامة 100 ألف جنيه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قامت الشركة القابضة للكهرباء والطاقة في مصر بالإعلان عن بعض التحذيرات الحادة للمواطنين بخصوص استخدام بعض الأجهزة الكهربائية في المنازل، كما أشارت الشركة إلى خطورة الاستهلاك الزائد للطاقة الكهربائية والأثر السلبي على الشبكة الكهربائية، وقد قامت الشركة بالتحذير من نتائج هذا الاستهلاك حيث يؤدي إلى تداول عواقب قانونية جسيمة، وأتى هذا التنبيه في إطار التحديات التي يواجها الكثيرون فيما يتعلق بضعف شبكات الإنترنت وصعوبة البحث عن الوسائل المناسبة لتحسين جودتها، كما شددت الشركة على أهمية التوعية حول استهلاك الكهرباء وضرورة اتخاذ الإجراءات الفعالة لتحسين كفاءة استخدام الأجهزة الكهربائية.

أجهزة ممنوع تداولها

قامت المؤسسة القابضة للكهرباء بالإشارة إلى ضرورة تجنب استخدام بعض الأجهزة الكهربائية نظرًا إلى الاستهلاك الكبير للكهرباء، وهذا يؤدي إلى ارتفاع كبير في فواتير الكهرباء، خاصة في حالة توفر عداد كهربائي قابل للشحن، وتشتمل هذه الأجهزة على غسالات الأطباق، وأفران الميكروويف، والمواقد الكهربائية، والتي تتسبب بشكل كبير في قيمة الفاتورة لتتجاوز 600 جنيه مصري.

تصريحات شركة الاتصالات

قامت شركة الاتصالات بإطلاق تحذير مهم للمواطنين بشأن شراء نوع محدد من أجهزة تقوية الشبكات الكهربائية، حيث يؤدي استخدام هذه الأجهزة إلى تفعيل قوانين العقوبات الخاص بقطاع الاتصالات، حيث يتعرض البائع أو المشتري لعقوبات مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، وفقًا لأحكام قانون العمل والعقوبات، وأتى هذا التحذير في ظل التزام الشركة بتوفير بيئة آمنة في قطاع الاتصالات حيث تسعى إلى توجيه المستهلكين من أجل تجنب شراء الأجهزة أو استخدامها.