“فكرة متخطرش على بال الجن الأزرق " .. هتطلع دهب من تحت بيتك في ٣ أيام .. "طريقة استخراج الذهب من الرمال"

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عملية استخراج الذهب من الرمل هي عملية معقدة تتضمن عدة خطوات للفصل بين الذهب والرمل. تعتمد هذه العملية على الاختلاف في الخصائص الفيزيائية والكيميائية بين الذهب والمواد الأخرى تعتبر عملية استخراج الذهب من الرمل عملية تكنولوجية متقدمة وتتطلب خبرة فنية لضمان كفاءة الفصل والحفاظ على البيئة أثناء العمليات.
مراحل استخراج الذهب من الأرض وفصله عن الرمال
أولاً، يتم جمع الرمل الذي يحتوي على الذهب، ثم يتم طحنه لتحطيم الكتل وتسهيل عملية الاستخراج. بعد ذلك، يتم غسل الرمل للتخلص من الفضلات والشوائب الأخرى. يمكن استخدام الماء لفصل الجزيئات الأخف والفضلات وعندما يتم الحصول على خليط غني بالذهب والرمال، يمكن استخدام مواد كيميائية مثل الزئبق للتفاعل مع الذهب وتكوين مركبات تسمى “الأملاح الذهبية”. يتم استخدام هذه المواد للتركيز على الذهب وفصله عن باقي المواد.
اخر خطوات فصل الذهب عن الرمال
تلعب عمليات التعويم أيضًا دورًا هامًا في عملية فصل الذهب. يتم تدوير الخليط مع إضافة مواد كيميائية تساعد في رفع حبيبات الذهب إلى السطح، مما يتيح فصلها عن باقي المواد وأخيرًا، يتم جمع الجسيمات الذهبية المترسبة وتنقيتها بشكل إضافي للتأكد من خلوها من الشوائب. يمكن استخدام عمليات كيميائية متقدمة مثل عمليات الامتزاز لتحسين نقاء الذهب الناتج.