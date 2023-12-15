إطلاق اسم نادى الزمالك على إسم أحد المنتجات الكنديه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مشروب غازي جديد، حمل اسم نادي الزمالك، في مدينة مونتريال الكندية.

نشر الحساب الرسمي للمشروب الكندي “زمالك مونتريال”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً تضمنت شكل العبوة ومكوناته.

تفاعل الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعى ، وخاصة من جمهور القلعة البيضاء، حيث شارك الحساب صورة لإحدى ملاك المشروب، الذي حكى سبب تسميته لمشروعه بهذا الاسم .

كتب قائلاًعلى الإنستجرام : “في عام 1996 أحضرني والدي إلى القاهرة في زيارتي الوحيدة لجدي.

أتذكر اكتشاف عصير المانجو والكركدية وزيارة الأهرامات والحصول على قميص الزمالك الجميل لأنه كان الفريق الذي شجعه والدي وجدي” .

وقال ايضا أنه بسبب حب والده وجده لنادي الزمالك، قرر الشاب أن يطلق اسم القلعة البيضاء على المشروب.

وعن مؤسسين المشروب الغازي الجديد، أحدهم يدعى “جولز” الذي ينحدر من عائلة أرمينية مصرية، والثاني يدعى “بشار” وهو فلسطيني الجنسية وله جذور من مدينة الإسكندرية.

ووفقًا لصفحة “زمالك مونتريال”، يتكون المشروب الجديد من “الكركديه والنعناع وقصب السكر”، وهو خالي من الكحول.

ويعرف الموقع الرسمي للمشروب أن “الزمالك” هو عصير كركديه مستوحى من وصفة عائلية مصرية.