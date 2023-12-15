قبيلة عندها عادات اغرب من الخيال.. مش هتصدق ايه اللي بيحصل.. نساء جميلات لا يرتدون أي ملابس اطلاقا امام الرجال.. اتفرج صدمة كبيرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - توجد احد القبائل التي تسمى كومبا في غابات نيجيريا وتصنف تبع القبائل الريفيه القديمه التي تعرف بانها معزوله عن باقي السكان وتعيش هذه القبيلة على الأنشطة الزراعية ويمارسون الصيد في العديد من المناطق حيث انها مدى القبائل المستعمرة ولكن بها العديد من العادات الغريبة التي تكون من وحي الخيال والتي اثارت دهشه عدد كثير من الافراد عند معرفتها وسوف نذكرها خلال هذا المقال.

عادات قبيلة كوما قبيلة العري

قبيله كوما احد القبائل التي يطلعون عليها قبيله العري وهي توجد في نيجيريا ومعزوله عن المنطقة ويتميز سكانها بأنهم عراة تماما كما خلقهم الله سبحانه وتعالى حيث ان لهم بعض العادات والتقاليد الغريبة التي لم يألفها الكثير من الاشخاص وتتنافى مع العادات الأخرى.

عادات قبيلة كوما الغريبه

لدى قبيلة كومبا العديد من الطقوس والعادات الغريبة حيث ان البالغون أو المراهقون عند سن ال 14 ان الرجل يعمل عند عائلة الفتاة لمدة خمس سنوات حتى يسمح له بالزواج ويتم إحضار الحيوانات والماعز وخدمة الزوجة وعندما تبلغ الفتيات 17 عام فتقوم بخلع اسنانها بدون تخدير ولديهم بعض الآلهة التي يعبدونها مثل الزوم فان هذه القبيله اثارت دهشت العديد من الاشخاص عند انتشار عاداتها الغير معروفه عند جميع الافراد وايضا بعض العادات التي تعترض مع الدين والمجتمع العربي لذلك بدا الحديث عليها بشكل كبير وصدم الجميع من هذه العادات.