«كنز في بيتك وانت لسه ما تعرفش».. لو عندك رسيفر قديم انت من الأغنياء.." ياسعدك يا هناك ".. وتعالى اقولك هتستخدمه فى اية

كيفية إعادة تدوير الرسيفر

توجد قطعة ثمينة في الرسيفر في الدوائر الكهربائية يمكن استخدامها في ضبط التيار الكهربائي والمقاومة حيث يمكن عمل شاحن من خلالها وايضا تستخدم في بوردات شاشات التلفزيون وعمل لمبات صغيرة متعددة الاستخدامات يستخدم في جهاز الراوتر لتقوية الاشارة وسوف نذكر لكم كيفيه استخدامها بالتفصيل.

كيفية الحصول على قطع الثمينة داخل الرسيفر

يجب عن افصل الرسيفر من التيار الكهربائي عملا ثم تبدأ بفك الاجزاء الخارجيه باستخدام ما المفك المناسب وتزيل المسامير ثم تقوم بتنظيف التراب برفقة وتاخذ البورده داخل الرسيفر وتقوم بصناعة أشياء كثيرة منها ولكن يجب ان تكون حريص في استخراجها وفكها بحرص شديد حتى لا تتعرض الى الكسر فهي احدى القطع الصغيره جدا التي يمكن ان يحدث لها اي كسر او خش وبذلك سوف تفقد قيمتها.