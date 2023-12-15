فكرة عبقرية لو غسالتك مش بتنظف الملابس جربي هذه الطريقة وهتدعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الغسالة من أهم الأجهزة الكهربائية المتواجدة في المنزل حيث يتم استخدامها بشكل يومي من أجل تنظيف الملابس والمفروشات، وقد تتراكم الرواسب والأوساخ داخل الغسالة وأركانها بسبب الاستخدام المستمر، كما يؤدي تراكم هذه الأوساخ إلى ظهور روائح كريهة بالإضافة إلى أنها قد تتسبب في تلف بعض الملابس خلال فصل الشتاء بسبب انخفاض درجة الحرارة وبرودة الجو، لذلك نسرد طريقة فعالة لتنظيف الغسالة.

طريقة تنظيف الغسالة

يجب الحرص على تنظيف الغسالة بانتظام، حيث يمكن تنظيف الغسالة بسهولة باستخدام بعض المكونات الطبيعية مثل الملح والخل، حيث يمكن إضافتهما إلى دورة غسيل بالماء البارد بالإضافة إلى تشغيل دورة غسيل صغيرة، وهذه الطريقة بسيطة وفعالة في التخلص من الروائح الكريهة والرواسب، لذلك ينصح بتنظيف الغسالة بانتظام من أجل ضمان أداء جيد ونتائج مرضية عند الاستخدام، وتمثل هذه الطريقة من الطرق الطبيعية التي لا تؤثر بشكل سلبي على الملابس لأن المكونات طبيعية غير ضارة تمامًا.

فوائد الخل والملح لتنظيف الغسالة

تتعدد فوائد استخدام الخل والملح لتنظيف الغسالة وتتمثل في النقاط التالية: