خلطة سحرية .. ضعي ملعقة من زيت الزيتون على الكمون بهذه الطريقة وهتحققي حلمك في ٣ أيام فقط .. الكل هينبهر بجمالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ضع ملعقة من زيت الزيتون علي الكمون بهذه الطريقة و ستتحقق الأحلام في الحصول علي شعر قوي ولامع حيث تعاني نساء الوطن العربي من العديد من المشكلات في الشعر سواء كان قصير او مجعد ولذلك يسعى الكثير منهم في البحث عن الوصفات التي تساعدهم على تقوية الشعر وفي هذا المقال سوف نخبركم عن وصفة زيت الزيتون والكمون.
فوائد زيت الزيتون مع الكمون للشعر
منذ قديم الزمان ويتم استخدام زيت الزيتون لعلاج جميع مشاكل الشعر ولذلك لأنه معروف عنه أنه يضيف للشعر الفوائد الجبارة التي تعطي الشعر ما يحتاجه من فيتامينات تساعد علي تقوية بصيلاته وزيادة نعومته وتكمل الفائدة عند إضافة الكمون على زيت الزيتون.
مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها
يمكنك بكل سهولة تحضير وصفة الكمون وزيت الزيتون كالتالي:
- قومي بإحضار ملعقتين من زيت الزيتون مع ملعقتين من الكمون بالإضافة إلي نصف كوب من الماء مع صفار بيضة.
- ويجب أن تقومي بإحضار وعاء يناسب هذه المكونات ووضع الماء فيه ورفعها علي النار حتي الغليان وإضافة الكمون للماء.
- وبعد أن يبرد الخليط تماما قومي بإضافة زيت الزيتون مع التقليب المستمر.
- ثم يتم إضافة صفار البيض إلى الخليط مع الاستمرار في التقليب للحصول علي خليط متجانس.
- ويجب غسل الشعر جيدا قبل وضع الوصفة.
- ويتم تطبيقها لمدة لا تقل عن ساعه حتي تستطيع فروة الرأس امتصاصه.
- وللحصول على نتائج رائعة يجب تطبيق الوصفة أكثر من مرة في الأسبوع الواحد.