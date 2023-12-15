"مطلوب رجالة".. الفتيات السعوديات يفضلن الزواج من أبناء هذه الجنسية العربية .. هتتصدم لما تعرف إيه هي المواصفات المطلوبة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة تغيرات كثيرة في مختلف القطاعات والمجالات بها، وأصبحت المملكة العربية السعودية من الدول المتقدمة التى تنافس دول العالم الكبرى، بالإضافة إلي أنها أصبحت أكثر إنفتاحا على العالم وترغب في زيادة العلاقات والتواصل بينها وبين دول العالم، وفي الفترة الأخيرة صدر قرار ملكي يحمل رقم 125 بالموافقة على زواج السيدات السعودية من الجنسيات الأخرى، وفي دراسة خرجت من جامعة الأميرة نورة بالرياض في هذه الدراسة كانت توضح أسباب تفضيل الفتيات السعوديات من الزواج من الرجال الأجانب، كانت نتيجة هذه الدراسة أن السيدات تفضل الزواج من الراجل الأجانب عن الزواج من رجال سعوديين ولذلك لعدة أسباب وهذا نوضحه في السطور التالية.

أسباب إختيار زواج السيدات السعوديات من الأجانب

توجد عدة أسباب خاصة لرغبة السيدات السعوديات للزواج من أجانب منها ما يلى:

الرغبة في السفر والعيش خارج المملكة العربية السعودية.

الإنفتاح على الثقافات الأجنبية الأخرى.

إحترام الرجل الأجنبي للمرأة السعودية.

تعلم المرأة السعودية لغة جديدة.

الرجل الأجنبي أكثر عاطفة وحنانآ.

الجنسيات التي يسمح زواج السيدات السعوديات منها