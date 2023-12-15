"مطلعتش للقص بس زي ما كنا فاكرين" .. 6 استخدامات جبارة لقصافة الأظافر أتحداك كنت تعرفها من قبل .. مش هتستغنى عنها أبداً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقوم قصافة الأظافر بعدة إستخدامات مهمة لا يعلمها الكثيرون، حيث أنها تعد من أهم أدوات النظافة والعناية الشخصية التي يجب أن تتوفر لدى كل شخص ويكون لها دور كبير يساعدنا على الحماية من الأمراض ونظافة الأصابع، ولكن الذي لم يخطر ببالنا يوما أن القصافة تستطيع القيام ببعض الوظائف الأخرى المختلفة عن هذه والتي بدورها توفر علينا الوقت والجهد والمال، وهذا نستعرضه فى هذا المقال.

وظائف قصافة الأظافر الأخري