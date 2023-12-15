"مفأجاة من العيار الثقيل" .. فتاة سعودية رفضت دخول رجل المصعد معها ولكنه أصر على الدخول .. ماحدث بينهما لن يصدقه عقل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خلال الساعات الماضية تم تداول على مواقع التواصل الإجتماعي قصة لفتاة سعودية قامت بتقديم شكوى فى الشرطة بسبب ما حدث لها عند محاولة إستخدام المصعد مع رجل غريب الأطوار، وأنه تجاوز حدوده معها للغاية، بالرغم من أننا نحمل دين وعقيدة ونعرف الحلال والحرام ولكن مازال هناك أناس يسيطر عليهم الشيطان، وهذا ما سوف نتعرف عنه بالتفصيل في مقال اليوم.

قامت فتاة سعودية بتقديم بلاغ في قسم الشرطة في محافظة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقامت الفتاة بالتحدث مع ضابط الشرطة وذكرت ما حدث لها فقالت إنها كانت في المول وكانت تريد أن تصعد للطابق العاشر فيه فذهبت إلى المصعد حتى تصعد إلى هذا الطابق ولم يكن هناك أحد غيرها ينتظر المصعد، ولكن بعد دقائق أتى رجل وصفته الفتاة أنه غريب الأطوار عندما نظرت إلى وجهه رأته ينظر بها نظرات غريبة فشعرت الفتاة بقلق وتوتر فعندما أتى المصعد طلبت الفتاة من الرجل أن ينتظر وأنها تريد أن تصعد بمفردها.

رد فعل الرجل على طلب الفتاة السعودية

كان رد الرجل صادم فقال لها أن هذه قلة أدب منها، وأنها سوف يصعد معها فرفضت الفتاة بشدة وقالت له أنه غير مؤدب لأنه تكلم معها بطريقة غير مؤدبة، فغضب الرجل كثيرا وكان سيقوم بضربها على وجهها، لولا تدخل رجل آخر منع ذلك، وبسبب تطاول هذا الرجل قامت الفتاة بتقديم شكاوى ضده وتم محاسبته.