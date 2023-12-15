ياسر رشاد – القاهرة – بث مباشر الأهلي والاتحاد السعودي (يلا شوت) في كأس العالم للأندية

بث مباشر الأهلي والاتحاد السعودي (يلا شوت) في كأس العالم للأندية يستعد الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لخوض مباراته الأولى اليوم الجمعة في كأس العالم للأندية 2023 أمام اتحاد جدة السعودي في إطار دور ربع النهائي من المسابقة.

وتجرى منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، خلال الفترة من 12 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 22 من الشهر ذاته، على ملاعب المملكة العربية السعودية.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة الأهلي

استقر مارسيلو جاياردو الدير الفني لفريق اتحاد جدة، بشكل كبير على ملامح التشكيلة التي ستخوض مواجهة الأهلي، اليوم، الجمعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

واستعاد الاتحاد نجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق دعمًا للجهاز الفني بتعدد خياراته الهجومية في اللقاء.

ويضم فريق اتحاد جدة العديد من كبار اللعبة أيضا على مستوى العالم، مثل كريم بنزيما، نجولو كانتي، فابينيو، ورومارينهو، وإيجور كورنادو.

وجاء تشكيل اتحاد جدة المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، إيجور كورنادو

خط الهجوم: رومارينيو، كريم بنزيما.

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غيابات الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية 2023

يخوض الأهلي مواجهة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023، وسط معاناته من غدد كبير من الغيابات، حيث يلعب اللقاء ولديه 7 لاعبين مسجلين في دفتر الغياب، ما بين الإصابات أو الاستبعاد الفني بقرار من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

ويغيب عن لقاء الأهلي والاتحاد كل من:

– رضا سليم.. يغيب عن الأهلي أمام اتحاد جدة، بسبب الإصابة.

– أحمد عبد القادر.. يغيب عن الأهلي أمام اتحاد جدة، بسبب الإصابة.

– محمد الضاوي كريستو.. يغيب عن الأهلي أمام اتحاد جدة، بسبب الإصابة.

وتمكن فريق اتحاد جدة بقيادة النجم الفرنسي العالمي كريم بنزيما، من توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى بطل إفريقيا النادي الأهلي، وذلك عقب الفوز الكبير في مباراة افتتاح المونديال أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة، وقع عليها الثلاثي المميز «بنزيما – نجولو كانتي – رومارينو».

بينما يخوض النادي الأهلي مباراة الاتحاد، وهو عينه على الفوز فقط لاغير، لا سيما أن الفريق الأحمر مُعتاد على أجواء مونديال الأندية ويمتلك خبرة كبيرة في مشاركات المونديال، وحصد الميدالية البروزنية من قبل في ثلاث مناسبات.

التشكيل المتوقع للاتحاد السعودي أمام النادي الأهلي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: زكريا هوساوي – أحمد حجازي – كادش – عمر هوساوي

خط الوسط: نجولو كانتي – فيصل الغامدي – صالح العمري – فابينيو

خط الهجوم: روماينيهو– كريم بنزيما.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الاتحاد السعودي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا.