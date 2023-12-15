دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سيدهشك الرد.، هل شرب الماء مع الطعام مفيد للصحة أم انه يضر بالجسم ؟؟,
أوضح أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور السعودي فهد الخضيري أن شرب الماء مع الأكل أو قبل أو بعد الأكل لا يضر.
وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر”:
شرب الماء مع الأكل لايضر، ولا يوجد أي دراسة تثبت الضرر بل على العكس ؛ الدراسات الموثوقة علمياً أكدت أن شرب الماء أثناء الأكل(وقبله وبعده) يساعد على الهضم ويقلل من شراهة الأكل ويمنع الإمساك تابع: كما يمنع تلبّك المعدة والأمعاء ويقلل من تهيّج القولون العصبي، وله فوائد صحية كثيرة.، واختتم قائلا : ” أشرب ماء”.