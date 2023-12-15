رسميا وعاجل.. وزارة الداخلية السعودية تعلن منح الجنسية لهذه الفئات بمقابل مالي رمزي ابتداء من هذا التاريخ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وضعت وزارة الداخلية السعودية قانون من خلاله يستطيع المقيمين داخلها أو الراغبين في الحصول على الجنسية الوصول لهدفهم عن طريق الالتزام ببعض الشروط الهامة والعمل بشكل جيدا بالوظائف التي تحتاج إليها، وهذا للاستمتاع بالجنسية السعودية في وقت قصير، وهذا يحتاج إلى الالتزام ببعض الخطوات الهامة بالإضافة إلى وجود رابط خاص بمنصة الخدمات الالكترونية الحكومية وهي أبشر، لذا سنعرض لكم كافة التفاصيل من خلال الفقرات القادمة

خطوات التقديم على طلب الجنسية السعودية أعلنت الوزارة عن توافر بعض الخطوات الخاصة بالتسجيل في المنصة للحصول على الجنسية السعودية وفقا للشروط وهي التوجه إلى منصة أبشر عبر رابطها الإلكتروني.

الضغط على الأيقونة الأولى الخاصة بالأفراد.

كتابة البيانات المطلوبة في التسجيل.

الذهاب للخانة المخصصة لخدمات من الصفحة التالية.

الانتقال إلى أيقونة الأحوال المدنية.

ثم الدخول على خانة الجنسية السعودية.

قدم بياناتك في أماكنها المخصصة لها.

اكتب كافة المعلومات المتعلقة بتخصص عملك.

إرسال طلبك إلى وزارة الداخلية للنظر إليه. شروط الحصول على الجنسية السعودية وضعت الوزارة شروط خاصة بالحصول على الجنسية وتلك الشروط تأتي بالصورة القادمة المتقدم يعيش داخل السعودية منذ عشر سنوات.

إقامة المتقدم مازالت مستمرة وغير منتهية.

العمر بحد أدنى يكون ١٨ عام.

عندما يكون الاب حاصل على الجنسية الأطفال يحصلون بعد سن ٢١ عام.

يوجد فرصة لمن يُولد داخل السعودية ان يتم تسجيله بالجنسية السعودية في بعض الحالات.

عندما يكون الاب أو الأم سعودي للطفل حق الحصول على الجنسية.