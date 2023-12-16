سعودية خلعت زوجها كي تتزوج مسيار من زميلها “الوسيم” في العمل.. وبعد 6 شهور تفاجأت بما لم تتوقعه

وفي الساعات الأخيرة قام رواد التواصل الاجتماعي بنشر رواية صادمة لإمرأة السعودية قامت بخلع زوجها لكي تتجوز زميلها في العمل زواج مسيار ولكنها بعد فترة لم تتوقع إطلاقا ما حدث،فبدأت قصة الفتاة السعودية بأنها حصلت على وظيفة بعد تخرجها من الجامعة وأصبح لها مرتب ثابت وتمتلك منزل وعربة حديثة وبعدنا تزوجت زواج تقليدي ولكنها وضعت شروط لي قبول الزواج هو السماح لها بالعمل وأوضحت أنها كانت تتمتع بحياة سعيدة ومستقرة وانجبت أيضا طفلين .

بعد مرور ٦ سنوات من الزواج:

بعد مرور ستة سنوات من زواج ال هذه السيدة السعودية لاحظ زوجها إهمالها للمنزل وإهمالها لنظافة المنزل ولأطفالها وإهمالها له شخصيا وكان دائما يلفت نظرها لذلك الشيء ولاحظ أيضا أنها تغيرت بشكل كلي في طريقة كلامها وفي ملبسها وأصبحت تضع الكثير من مستحضرات التجميل والمكياج على وجهها ولا تعطي أي اهتمام لزوجها وأبنائها وتبالغ في الخروج والتنزه مع زميلاتها ليتفاجأ الزوج بعد الج ذلك بمكالمات هاتفية تلقاها من زميل لها في العمل بصورة متكررة مما أثار غضبه وأيضا أثار شكوكه ولكنه طلب منها أن يحل المشاكل مع بعضهم البعض.

رفع دعوى خلع من الزوجة:

حاول الزوج التحدث مع زوجته إلا أن كان ربها أنها موظفة ولديها عمل وأيضا أنها لم تعد بحاجة إلي وأنها لم تعد ترغب في العيش معه وأنها ط رغب في رفع دعوى خلع ضد زوجها بالإضافة أيضا إلى آه أنها ستقوم برفع دعوى حضانة لأبناء ومسكن حضانة والغريب أنها تزوجت من زميلها في العمل زواج مسيار و أيضا أنها ستقوم برفع دعوى حضانة لأبناء ومسكن حضانة والغريب أنها تزوجت من زميلها في العمل زواج مسيار وقد تفاجأ الزوج بعد ذلك بأنها تزوجت زميلها في العمل زواج مسيار مما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضدها ليثبت أنها كانت متزوجة زميلها في العمل زواج مسيار والصدمة أن بعد مرور فترة قام زميلها الذي تزوجته ب تركي ها ويتزوج من إمرأة أخرى زواج شرعي .