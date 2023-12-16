كاميرا مراقبة توثق تصرف صادم من عمال نظافة بالسعودية .. إزاي عايشين ومنعرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد مهنة عمال النظافة من أهم المهن التي توجد في دول الخليج وذلك فيعتبر عامل النظافة له دور أساسي في جمع المخلفات والحفاظ على نظافة الشوارع والطرق و من أشهر الدول التي تهتم بوجود عمال نظافة هي المملكة العربية السعودية ومع ذلك يمكن أن يكون من السابق لأوانه أن يكون بعض عمال النظافة هم السبب في انتشار القمامة في المكان بدلا من تحسين النظافة والحفاظ على نظافة الشوارع والأبنية والطرق وفي فيديو تم توثيقه لعامل نظافة قام بركل كيس أن القمامة بدلا من وضعه في سلة المهملات ووقع الحادث في المملكة العربية السعودية جدة

حادث عمال النظافة بالمملكة العربية السعودية

يقوم عمال النظافة في المملكة العربية السعودية بجمع مخلفات القمامة من سلات القمامة الكبيرة التي توضع في الشوارع بمختلف مناطق المنطقة ففي كل شارع يوجد ما يقرب من ٢ إلى ٣ سلات قمامة كبيرة يتم وضع فيهم القمامة وتقوم عربيات القمامة بشكل دوري بجمع النفايات من سلات القمامة فتمر كل 4 ساعات أو م مرة في الفترة الصباحية ومرة في الفترة المسائية وفي هذا الفيديو شوهد رجل من عمال النظافة كان يقوم بحمل سلة المهملات الكبيرة ويضعها في العربة ليخرج منها أكياس القمامة وأثناء قيامه بحمل سلة المهملات الكبيرة وضعها في العربة سقطت كيس من الأكياس الذي كان مفاجئا في الفيديو هو ما حدث كالآتي انه عندما سقط الكيس من الرجل النظافة لم يلتقط لحمله ووضعه مع باقي الأكياس في العربة بل قام بركل الكيس وتمزيقه لتنتشر كل المهملات في الشارع.

وبعد ذلك بعد انتشار هذا الفيديو بشكل كبير في أنحاء المملكة العربية السعودية قامت وزارة الداخلية بالبحث عن هذا الرجل وإحضاره وتم وقوع عقوبة عليه غرامة 2000 ريال بسبب ما فعله.