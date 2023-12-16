فكرة بمليون جنية.. التخلص من البق والزواحف نهائيا بسرعة الصاروخ بدون مبيدات ولا تكاليف.. جربيها ومش هتندمى

حشرات المنزل

من اكثر الحشرات التي تتواجد في المنازل هي حشرة البق وهي حشرة مزعجة تتواجد على الفراش صغيرة الحجم لونها غامق تسبب هذه الحشرة الحركه الشديدة ، احمرار الجلد ، وقد تصل إلى حد الموت .

في الأشهر الماضية كانت فرنسا تعاني من انتشار حشرة البق في كل المنازل حتى أن عدد السائحين انخفض بسبب وجود هذه الحشرة بسبب ما تسببه من ضرر و الم للفرد .

وبالرغم من استخدام مبيدات حشرية كيميائية إلا أن هذا غير كافي بمنع وجود هذه الحشرة لذلك سوف نخبرك في هذا المقال عن خطوات تقوم بها ربات المنزل لمنع تواجد هذه الحشرة من المنزل .

خطوات لمنع وجود الحشرات و الزواحف من المنزل :