دوت الخليج - كتب احمد صلاح - صدمة غير متوقعة .. مضيفة طيران تروي عن ما تفعله المضيفات في رحلات الطيران خاصة الرحلات الطويلة .. مش هتصدق بيعملو ايه ، كشفت مضيفة طيران عن أسرار جديدة حول مجال عمل مضيفات الطيران وأمور متعددة تحدث على متن الطائرة، والتي قد تكون مجهولة للركاب الذين يسعون للوصول إلى وجهاتهم بسرعة في الواقع، يثير الاهتمام الكثير من الأمور خلال الرحلات التي يغيب عن ركابها تفاصيلها، إذ يظل الهاتف المحمول لأفراد الطاقم في وضع الاشتغال على الرغم من الضرورة الفنية لإيقافه خلال الإقلاع والهبوط.

حقيقة ما تفعله المضيفات أثناء الرحلات الطويلة بالجو

وفي تلك اللحظات الرئيسية للهبوط، يكون الطاقم على موعد مع تحديث حساباتهم على Facebook فيُكشف عن كيفية إدارة الطاقم لرحلات طويلة، حيث تتوفر غرفة صغيرة مخفية بأسرّة بطابقين ليستريح فيها أفراد الطاقم ويأخذون قسطًا من الراحة في منتصف الرحلة. لذا، فلا تستغرب إذا رأيت مضيفة في بيجاما في طريقك إلى الحمام تكشف مضيفة الطيران عن أن بعض البطانيات لا تُغسل دائمًا، حيث يتم استخدام نفس البطانيات في عدة رحلات، وتحث على تجنب استخدامها نظرًا للأمور التي رأتها الركاب يفعلونها بها.

جودة الطعام والنظافة بالطائرات

أما الطعام المقدم على الطائرة، فيتم طهيه مسبقًا وتجميده، وتحتوي الأطباق على كميات كبيرة من الملح لتعويض فقدان حاسة التذوق أثناء الطيران وفيما يتعلق بنظافة الحمامات، يظهر أنها من بين الأماكن الأقذر، ويفترض أن حوض المرحاض قد يكون أنظف من الطاولة القابلة للطي، التي قد لا يتم تنظيفها بعد كل رحلة، مما يجعلها قابلة للاستخدام لتغيير الحفاضات.

فيما يتعلق بفتح الحمام، يُفتح من الخارج، وإذا وجدته مغلقًا وكأن هناك شخص داخله، فربما تم إغلاقه من الخارج لمنع استخدامه. وتكون علامة “الدفع” الصغيرة في الحقيقة غطاءًا لمزلاج مخفي.