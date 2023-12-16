مش بس استخدام واحد لا دول 6... تعرف علي استخدامات القصافة.. هتندهش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ظننا أن الأمر كان من أجل القص فقط، لكن حياتنا كلها ضاعت و اكتشفي الاستخدامات السحرية لمقصات الأظافر التي لم تعرفيها من قبل لمقصات الأظافر استخدامات عديدة، وتحقيق العديد من الأشياء اليومية وهي تستخدم بشكل رئيسي في قص الأظافر، ولكن إذا تم استخدامها لأغراض أخرى، فيجب تنظيفها وتعقيمها باستمرار لمنع انتشار العدوى والأمراض.

كيفية تنظيف قصافة الأظافر عند استخدام مقصات الأظافر، من المهم جدًا الاهتمام بالنظافة والتطهير من المهم التأكد من أن الأجهزة نظيفة وخالية من الجراثيم والبكتيريا و يمكن أن يكون هذا ممكنًا على النحو التالي: اغسلي القصافة بالماء الدافئ والصابون، وجففيها جيدًا بعد كل استخدام.

يمكنك أيضًا تنظيف الأجهزة المنتظمة باستخدام المنظفين الرئيسيين أو المطهرات.

لتجنب تكوين الرطوبة التي تفضل تكاثر البكتيريا.

من الضروري أن تحافظ على نظافتك الشخصية من أجل العناية باصابعك بصحة جيدة.

تنظيف أصابعك قبل قص الأظافر للتخلص من الأوساخ أو الجراثيم. يمكن لكل فرد من أفراد الأسرة استخدام مقصات الأظافر الخاصة بهم لزيادة السلامة. استخدمات اخري لقصافة الاظافر تثبيت عيدان البخور عن طريق وضع العود في فتحة القصافة الصغيرة التي توجد في نهايتها.

فصل الأسلاك وثني الأسلاك الحديدية فهي مفيدة لأصحاب الحرف اليدوية.

فتح زجاجات المياه الغازية أو البرطمانات بسهولة عن طريق الجزء المنحني الموجود فيها.

حامل موبايل بتثبيته على الۏضع الرأسي أثناء مشاهدة الأفلام.

مڼع فك بكرة الكروشيه باستخدام فتحة القصافة ومد الخيط داخلها.

قص الأظافر وتسوية مظهرها بشكل لائق.