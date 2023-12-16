ازاي مبتعملهاش لحد دلوقتي؟! خدع عبقرية لازم تجربها

حيلة استخدام قالب الطوب تحت السرير

في فصل الشتاء تكون نسبة الرطوبه مرتفعه جدا اسفل السرائر وتؤثر بشكل طبيعي على الحوائط المحيطة بها ونجد أن عادت سيدة المنزل المصرية أن تقوم بتخزين بعض الأغراض أسفل السرائر ولكن لضمان الحفاظ عليها لابد وأن يتم إحضار قالب من الطوب الأحمر، الذي يحتوي على بعض الفتحات ونقوم بغلقها من أحد الجوانب باستخدام ورقة الألومنيوم ومن الناحية الأخرى يوضع كمية من الملح بالإضافة إلى قطرات من الخل، ووضع هذا القالب أسفل السرير والاستفادة هو التخلص من أي رائحه كريهه موجودة تحت السرير بالاضافة إلى سحب الرطوبة الموجودة في المكان، وبهذا يمكن تخزين أي شيء بأمان تام.

طريقة للتخلص من رائحة البطاطين المخزنة

يمكن حل مشكلة رائحة البطاطين المكمكم بأمر سهل جدا فبعد تخزين البطاطين لفتره كبيره عندما يتم استخراجها نجد أن لها رائحة كمكمة، وهي نظيفه فبدلا من غسلها مرة أخرى وسوف تستغرق وقت طويل، حتى تجف في الشتاء يمكن وضع عود بخور فيها لمدة 72 ساعه وسوف تزول أي روائح كريهه موجوده عنها وتصبح رائحتها جميله.