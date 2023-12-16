"جيالك جيالك".. احمي نفسك وبيتك من العقارب واعرف ازاي تتخلص منهم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العقارب من الحشرات التي تجلب الخوف من وجود اسمها نفسه، فلك ان تتخيل وجود العقارب في منزلك امر مخيف جدا اليس كذلك؟! العقارب لا تقل خطر عن الثعابين فالعقارب سمها قوي وخاص بها فقط ليس سماً عادياً لذلك فالتعامل مع العقارب لابد ان يكون بحرص شديد، وجود العقارب في المنزل يسبقه عدة علامات تدل علي وجودهم في المنزل او اي مكان.
اسباب تواجد العقارب في المنازل
العقارب تحب الاماكن المظلمة، لذلك نجدها في الاماكن المغلقة لفترات طويلة و ايضا تنشط في الليل لان ذلك يساعدها علي التكاثر
- تنجذب العقارب للاماكن الرطبة و المظلمة لان هذا يجعلها تتكاثر اكثر
- العقارب تختار اماكنها بعناية شديدة حيث تكون بعيدة كل البعد عن الضوء و الحرارة
- الاماكن التي تتجمع بها الحشرات بشكل مستمر يكون بيئة مناسبة جدا لوجود العقارب حيث ان العقارب تتغذي علي الحشرات
كيفية التخلص من العقارب في المنزل
يجب سد الثقوب في الجدران و اغلاق فتحات التهوئة بالشبك لأنها تعتبر المدخل الذي يسمح بدخول الحشرات.
- يتم رش المنزل بادوية مضادة للعقارب والقوارض والحشرات.
- يجب سد وإغلاق الجزء السفلي من الباب بواسطة شعيرات او رباطات مطاطية ، حيث انه مكاناً مناسباً لدخول العقارب الى المنزل .
- وهكذا يتم تجنب دخولها الي المنزل وتجنب مواجهة شكلها وحجمها الذي يدعو للقلق ، وايضا تجنب كافة انواع الحشرات