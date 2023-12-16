"جيالك جيالك".. احمي نفسك وبيتك من العقارب واعرف ازاي تتخلص منهم

اسباب تواجد العقارب في المنازل

العقارب تحب الاماكن المظلمة، لذلك نجدها في الاماكن المغلقة لفترات طويلة و ايضا تنشط في الليل لان ذلك يساعدها علي التكاثر

تنجذب العقارب للاماكن الرطبة و المظلمة لان هذا يجعلها تتكاثر اكثر

العقارب تختار اماكنها بعناية شديدة حيث تكون بعيدة كل البعد عن الضوء و الحرارة

الاماكن التي تتجمع بها الحشرات بشكل مستمر يكون بيئة مناسبة جدا لوجود العقارب حيث ان العقارب تتغذي علي الحشرات

كيفية التخلص من العقارب في المنزل

يجب سد الثقوب في الجدران و اغلاق فتحات التهوئة بالشبك لأنها تعتبر المدخل الذي يسمح بدخول الحشرات.