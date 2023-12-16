"وصفة خطيرة تساوي الملايين".. ضعي "زيت الزيتون والقرنفل" في هذا المكان ليلة واحدة قبل النوم وشوفي النتيجة المذهلة.. هتبهري زوجك من أول نظرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن أفضل الخلطات والوصفات المختلفة التي تعمل على التمتع بمظهر جمالي وجذاب طوال الوقت، خاصةً المرأة المتزوجة ترغب في الاهتمام بشكلها أمام زوجها، ومن أبرز المكونات الطبيعية التي تدخل في العديد من الوصفات وخلطات التجميل هما زيت الزيتون والقرنفل اللذان يعدان من أهم العناصر الطبيعية التي يمكن الحصول منها على العديد من الفوائد الصحية والعلاجية والتجميلية أيضاً، لهذا دعونا نستعرض معكم كيفية تحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل للعناية بالشعر بكل سهولة ونتائجه جبارة.

مكونات وصفة زيت الزيتون مع القرنفل

إليكي سيدتي أفضل وصفة طبيعية لعلاج مشاكل الشعر المختلفة من التقصف والهيشان وكذلك التساقط باستخدام مكونات طبيعية مغذية ومفيدة كما أنها متوفرة في كل بيت كالتالي:

أولاً يتم تحضير ملعقتين من زيت الزيتون.

بالإضافة إلى ملعقة واحدة من القرنفل أو المستخلص الخاص به.

كوب واحد من الماء الساخن.

إناء من الزجاج مناسب وكبير.

كيفية تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل للعناية بالشعر

يمكنك القيام ببعض الخطوات البسيطة لعمل وصفة زيت الزيتون والقرنفل على النحو التالي: