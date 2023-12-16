دوت الخليج - كتب احمد صلاح - متموتوش تاني في البيت نهائي!!… لهذا السبب يجب علينا الامتناع عن “قتل البرص في المنزل” … هتندم لو قتلته!!، وجود البرص في المنزل يشير ينئأ حالة من الضيق والتشائم كما أنه يتواجد عندما تتراكم الأشياء غير المستخدمة أو الزائدة في المنزل، مما يخلق فوضى واضحة يمكن أن تشمل البرص مجموعة متنوعة من العناصر، مثل الأثاث القديم، والأشياء غير المستخدمة، والفوضى العامة.

أسباب وجود البرص في المنزل تراكم الأشياء: عدم التخلص من الأشياء الزائدة يؤدي إلى تراكم البرص. قلة التنظيم: عدم وجود نظام لتنظيم الأشياء يزيد من احتمالية حدوث البرص. تأثير البيئة: بيئة العيش غير المنظمة تسهم في تكون البرص. شاهد أيضاً: القبض على مذيعة مشهورة في قناة الحدث بتهمه نشر مقاطع إباحية وخادشة للحياء!! كيفية التخلص من البرص في المنزل يمكن استخدام الماء البارد كوسيلة فعالة لطرد البرص، حيث يكره تواجده في درجات حرارة منخفضة، مما يدفعه لمغادرة المكان على الفور ويقلل من احتمال عودته. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن استخدام مصيدة الغراء كوسيلة أخرى للتخلص من البرص، حيث يتم لصقه عند مروره فوقها، مما يمنع عودته ويحافظ على نظافة المكان. يعتبر خليط الثوم والملح أيضًا خيارًا فعّالًا للتخلص من البرص، حيث يكره هذا الحيوان رائحة الثوم ويتجنب الأماكن التي تحتوي على هذا الخليط. بالنسبة للقطط، يمكنها أن تكون حلاً طبيعيًا لاصطياد البرص، ولكن يجب إزالته من المكان بعد القبض عليه لتجنب انتشار الميكروبات. قد يكون استخدام قشر البيض فعالًا أيضًا، حيث يُعتقد أن رائحته يمكن أن تشعر البرص بوجود حيوانات مفترسة أخرى، مما يجعله يتجنب المكان. لضمان عدم عودة البرص، يجب تنظيف المنازل بانتظام، والتخلص من الرطوبة، وسد الشقوق المحتمل وجودها في الأماكن المحتمل تواجد البرص فيها.