كنز ثمين داخل منزلك لا يقدر بثمن!! .. جهاز التلفاز القديم بداخله كنز أغلى من الذهب تعرف على طريقة استخراجه! .. فتش عنه فوراً هتبقى مليونير في غمضة عين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - رغم أن التلفزيون يحمل قيمة تاريخية كبيرة في حياة الناس، إلا أن العديد منهم يقومون بالتخلص منه بسبب التطور التكنولوجي السريع، ومع ذلك هناك فرص للاستفادة من المواد والمكونات النادرة داخل التلفزيون القديم لصنع منتجات قيمة، قد يكون من الأفضل أيضًا الاستفادة من المواد الأخرى الموجودة في التلفزيون مثل الأسلاك والمكونات الإلكترونية، الاستفادة من التلفزيون القديم يمكن أن تكون تجربة ممتعة ومجزية، تذكر دائمًا الالتزام بالسلامة والحذر أثناء تفكيك الأجزاء واستخدامها في مشاريع جديدة.

استخدامات أجزاء التلفزيون القديم

يتم إستخدام أجزاء التلفزيون القديمة في العديد من الأمور، ومنها: