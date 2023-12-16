زيت الزيتون مع الموز معجزة ربانية .. استخدمي هذا الخليط السحري بتلك الطريقة وهتنبهري من النتيجة ولا في الخيال!! .. جوزك هيموت عليكي ومش هتبطلي تستخدميه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحتوي زيت الزيتون وفاكهة الموز على العديد من الفوائد الغذائية التي تساعد على نمو الجسم وامداده بالطاقة والحيوية، ومن المعروف أن زيت الزيتون فيه شفاء لمعظم الأمراض ويتم إستخلاص العديد من الأدوية والموز أيضًا يساعد على تقوية المناعة للجسم، بالإضافة إلى الفوائد التي يقدمها للبشرة والشعر، ولكن توجد بعض النصائح عند استخدام خلطة الموز مع زيت الزيتون للحصول على النتيجة المطلوبة، ولابد قبل استخدام الوصفة عمل إختبار حساسية البشرة لضمان الحصول على نتائج مذهلة وتكون آمنة على البشرة.

فوائد وصفة زيت الزيتون والموز

تتعدد فوائد الموز وزيت الزيتون وتزداد الفوائد في حالة خلط الموز مع زيت الزيتون ومن هذه الفوائد: