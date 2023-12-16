"أحلى من الحاتي" طريقة عمل الكفتة المشوية بخطوات بسيطة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكفتة المشوية من أكثر الوجبات الشعبية المنتشرة في مصر والوطن والعربي، وتتميز بطعمها الرائع والشهي وتعد من أسرع الوجبات التي يتم تحضيرها في المنزل، ويحبها الاطفال والكبار، يمكن تقديمها في العزائم والمناسبات أو الرحلات فهي مناسبة جدًا لكل الأوقات.

طريقة عمل الكفتة المشوية

يمكنك تحضير الكفتة المشوية في المنزل بكل سهولة وبخطوات بسيطة وسريعة، للحصول على كفتة مشوية مثل كفتة الحاتي لابد من شراء اللحمة من مكان موثوق بيه، والطريقة على النحو التالي:-

المكونات

500 جرام من اللحمة المفرومة.

ربع كوب من البرغل.

3 حبات بصل صغيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ملح حسب الرغبة.

2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

2 ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

اتبعي الخطوات التالية خطوة بخطوة للحصول على كفتة مشوية لذيذة.

أحضري طبق عميق وضعي به كٍل من اللحمة المفرومة مع القليل من الدوش من عند الجزار، ونخلط جيدًا.

قومي بإضافة الملح والسكر والبرغل المغسول جيدًا، وجوزة الطيب والفلفل الأسود، والبيكنج باودر، وبهارات اللحم والنشا وامزجي المكونات ببعضها البعض جيدًا.

افرمي البصل فرمًا ناعمًا ثم قومي بتصفيته من الماء، أضيفي البصل المصفى جيدًا إلى اللحم المفروم واخلطي المكونات لعدة دقائق.

ضعي ماء البصل في طبق صغير مع القليل من الزيت.

أحضري أسياخ خاصة بالكفتة، ثم قومي بتشكيل الكفتة على الأسياخ باستخدام خليط ماء البصل والزيت.

ضعي أصابع الكفتة بإضافة طماطم وبصل وفلفل في صينية كبيرة الحجم مدهونة بالزيت، ثم ادخليها فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 200، لمدة 25 دقيقة أو حتى تمام النضج.

أحضري طبق تقديم وضعي به البقدونس المفروم، ثم أضيفي الكفتة المشوية فوقه وتقدم بجانب مكرونة بالصلصة والبطاطس المحمرة وسلطة الطحينة، أو يمكن تقديمها بجانب خبز بلدي وسلطة خضراء.

فوائد الكفتة المشوية

هناك عدة فوائد للكفتة المشوية لصحة جسم الإنسان، والفوائد كالتالي:-