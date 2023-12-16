وفري فلوسك واعملي سندوتشات الزنجر بشكل صحي ومضمون في 10 دقائق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر سندوتشات الزنجر وجبة شهية ومحبوبة، حيث تتألف عادة من قطع الدجاج المقرمشة المغمسة بالقشرة الخارجية الذهبية، والتي تُحمر أو تُقلى حتى تكون مقرمشة، وغالبًا ما يُقدم داخل رغيف الخبز أو السندويتش مع إضافة الصلصات المختلفة مثل صلصة الباربكيو أو البفلو أو الكاتشب أو المايونيز، إلى جانب الخضروات مثل الطماطم والخس.
مكونات سندوتشات الزنجر
تعتبر هذه الوصفة من الوصفات التي يمكن الاعتماد عليها في الوجبات الخفيفة والجانبية، كما أنها ستوفر الكثير، حيث أنها وصفة للصغير والكبير، وتتمثل مكوناتها في التالي:
- 3 ملاعق كبيرة دقيق.
- ملعقة كبيرة نشا.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- بيضة.
- ملعقة كبيرة حليب.
- نصف ملعقة فلفل حار أحمر.
- 4 خبز مخصص للبرجر.
- 4 قطع صدور دجاج مع الجلد المخلي من العظم.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة مايونيز أو حسب الحاجة.
- خس.
- طماطم مقطعة شرائح.
- بصل.
- مخلل خيار.
- كمية مناسبة من الزيت للقلي.
- ملعقة صغيرة خردل.
- ملعقة صغيرة ملح.
خطوات عمل سندوتشات الزنجر
تعتبر هذه الوصفة من الوصفات البسيطة التي يمكن عملها في المنزل، وذلك لجعلها أكثر صحية من الموجودة في، المطاعم، وتتمثل في التالي:
- نحضر قطع صدور الدجاج في إناء ونضيف الملح والفلفل الأبيض والخردل، وذلك لتتبيل الصدرو بشكل جيد وتركها في الثلاجة لمدة ساعة.
- يتم تحضير طاسة ونرفعها على النار مع وضع بها كمية من الزيت بحيث تكون مناسبة للقلي، وتوضع الصدور بها حتى تصل لمرحلة التسوية.
- يمكن وضع صدور الفراخ المقلية على مناديل ورقية للتخلص من كمية الزيت الزائدة وجعلها صحية بشكل أكبر.
- نخلط المكونات المذكورة مسبقًا لتحضير الخلطة مع تقليبها بشكل جيد لمزج الأطعمة، ثم يتم تسخين خبز البرجر من الجانب الداخلي في الطاسة التي تم قلي الصدور بها.
- يُرص الساندوتش حسب الرغبة ويمكن اتباع هذه الطريقة بحيث نضع أول قطعة من الخبز ونضيف كمية من الخلطة ثم نضيف المخلل الفلفل والطماطم والبصل وقطعة الفراخ وبعدها الخس ثم نضع كمية من الخلطة مرة أخرى.
يلزم اتباع الخطوات السابقة مع أخذ هذه التعليمات في الاعتبار للحصول على وصفة مميزة، وتتمثل هذه النصائح في التالي:
- اختيار الدجاج المناسب: يفضل اختيار الدجاج الطازج والبلدي، حيث أنه يكون أكثر طعمًا وفائدة.
- يجب تقطيع الدجاج إلى قطع متوسطة الحجم حتى تنضج بشكل جيد.
- تتبيلة الدجاج بالطريقة الصحيحة، حيث يساعد ذلك على نضج الدجاج بشكل أفضل وامتصاص نكهة التتبيلة.
- استخدام زيت خفيف للقلي، وذلك لجعل سندوتشات الزنجر أكثر صحة.
- تسخين الخبز قبل تحضير الساندوتش وذلك لجعل الساندوتش أكثر طراوة ولذيذة.