وفري فلوسك واعملي سندوتشات الزنجر بشكل صحي ومضمون في 10 دقائق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر سندوتشات الزنجر وجبة شهية ومحبوبة، حيث تتألف عادة من قطع الدجاج المقرمشة المغمسة بالقشرة الخارجية الذهبية، والتي تُحمر أو تُقلى حتى تكون مقرمشة، وغالبًا ما يُقدم داخل رغيف الخبز أو السندويتش مع إضافة الصلصات المختلفة مثل صلصة الباربكيو أو البفلو أو الكاتشب أو المايونيز، إلى جانب الخضروات مثل الطماطم والخس.

مكونات سندوتشات الزنجر

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات التي يمكن الاعتماد عليها في الوجبات الخفيفة والجانبية، كما أنها ستوفر الكثير، حيث أنها وصفة للصغير والكبير، وتتمثل مكوناتها في التالي: