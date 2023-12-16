نظفي بقع المراتب بدون ماء بمكون ميخطرش علي بالك بكل سهولة وفي 10 دقائق بس هترجع زي الفل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طرق تنظيف المراتب من الأتربة والبقع، تعتبر المرتبة من الأشياء التي تحتاج إلى العناية والنظافة الدائمة حيث أننا نقضي معظم وقتنا في النوم عليها مما يجعلها عرضة لتراكم الغبار والبكتيريا والروائح الكريهة وفي هذا السياق يعتبر تنظيف المرتبة بصودا الخبز واحدا من أفضل الطرق الطبيعية والفعالة لإزالة الروائح والبقع.

تنظيف المرتبة بصودا الخبز

تعد صودا الخبز من المواد الطبيعية المتوفرة بسهولة وبأسعار معقولة وهي قادرة على امتصاص الروائح والبكتيريا بفعالية كبيرة وبالإضافة إلى ذلك تتميز صودا الخبز بأنها لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة مما يجعلها خيارا آمنا لتنظيف المرتبة والحفاظ عليها.

خطوات تنظيف المرتبة بصودا الخبز

تعتبر المراتب من أهم قطع الأثاث في المنزل التي تحتاج إلى العناية الفائقة والنظافة المستمرة فالمراتب تعتبر مكانا للراحة والنوم وتتعرض للكثير من الأتربة والبكتيريا والعرق وأحيانا البقع المزعجة لذلك يجب على الأشخاص القلقين بصحة ونظافة المراتب البحث عن أفضل الطرق لتنظيفها والاهتمام بها وتنظيفها بشكل منتظم.

الخطوة الأولى: إزالة الغطاء الخارجي للمرتبة وغسله وتنظيفه بشكل جيد حسب التعليمات الخاصة بالغسيل.

الخطوة الثانية: رش طبقة سميكة من صودا الخبز على سطح المرتبة وتركها لمدة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة حتى تقوم بامتصاص الروائح وتطهير النسيج.

الخطوة الثالثة: استخدام مكنسة كهربائية أو فرشاة ناعمة لتفريغ الصودا الخبز من سطح المرتبة.

الخطوة الرابعة: ترك المرتبة لبعض الوقت في الشمس لتعقيمها وإزالة الرطوبة.

الخطوة الخامسة: إعادة تغطية المرتبة بالغطاء الخارجي بعد التأكد من جفافها تماما.

تنظيف المرتبة بالمكنسة الكهربائية

بمجرد أن يتم تحضير المرتبة يمكن البدء في استخدام المكنسة لتنظيفها يجب استخدام المكنسة بفوهة الفرشاة المناسبة لأرضية السرير لضمان استنشاق الأتربة والرواسب من أعماق المرتبة يجب الانتباه أيضا للزوايا والأطراف للتأكد من إزالة كل الأتربة والشوائب.

يمكن أيضا استخدام صودا الخبز لإزالة البقع الصعبة على المرتبة حيث يمكن خلطها مع ماء لتكوين عجينة ووضعها على البقع لمدة قصيرة قبل تنظيفها بفرشاة ناعمة يعتبر تنظيف المرتبة بصودا الخبز وسيلة فعالة وآمنة للحفاظ على نظافة ومتانة المرتبة دون اللجوء إلى مواد كيميائية ضارة وينصح بتكرار هذه العملية بانتظام للحفاظ على صحة ونظافة المرتبة.

استخدام المكنسة الكهربائية: يمكن استخدام المكنسة الكهربائية لشفط الأتربة والغبار من سطح المرتبة يجب استخدام فوهة الفرشاة للتأكد من أن جميع الأتربة قد تم شفطها.

استخدام مسحوق الصودا الخبز: يمكن رش مسحوق الصودا الخبز على سطح المرتبة وتركه لبعض الوقت قبل شفطه بالمكنسة الكهربائية فمسحوق الصودا الخبز يساعد في امتصاص الروائح الكريهة ويترك المرتبة نظيفة ومعطرة.

استخدام المعقمات: يمكن استخدام المعقمات لتطهير وتعقيم المراتب من البكتيريا والجراثيم حيث يمكن رش المعقمات على سطح المرتبة وتركها لبعض الوقت قبل تنظيفها بالفرشاة.

الاهتمام بالبقع: يجب تنظيف البقع فور ظهورها لتجنب امتصاصها في النسيج وتصبح صعبة الإزالة يمكن استخدام محلول مبيض خفيف لتنظيف البقع وإزالة البقع الصعبة من المراتب.

تعريض المرتبة لأشعة الشمس: يمكن تعريض المرتبة لأشعة الشمس لفترة من الوقت للقضاء على الروائح الكريهة والبكتيريا.

استخدام البخار: قد تكون آلات البخار فعالة في التخلص من البكتيريا والروائح الكريهة الموجودة في المراتب

تنظيف المراتب بشكل منتظم يساعد في الحفاظ على صحة ونظافة المرتبة وتأمين النوم الجيد والمريح لذا يجب على الأشخاص الاهتمام بتنظيف المراتب واتباع الطرق الآمنة والفعّالة في تنظيفها.

تنظيف المراتب بشكل منتظم يساعد في الحفاظ على صحة ونظافة المرتبة وتأمين النوم الجيد والمريح لذا يجب على الأشخاص الاهتمام بتنظيف المراتب واتباع الطرق الآمنة والفعّالة في تنظيفها. توصي الخبراء بتعريض المرتبة للتهوية في الشمس بشكل دوري لمنع تراكم الرطوبة يفضل تعريضها لأشعة الشمس كل يوم أو كل أسبوع حسب إمكانية مرور الشمس من نافذة الغرفة إذا كانت النافذة لا تسمح بمرور الشمس فيمكن تعريض المرتبة للشمس كل 3 شهور.

في حالة اعتبرت هذه الطريقة صعبة بسبب وزن المرتبة يمكنك استخدام صودا الخبز كوسيلة بديلة ينصح برش صودا الخبز على المرتبة وتركها لفترة طويلة مع فتح النافذة للسماح بتدفق الهواء هذه الطريقة ستساعد في امتصاص الرطوبة والروائح الكريهة من المرتبة بشكل فعال.

طريقة تنظيف المراتب من البول

توجد العديد من الطرق والخطوات التي يمكن اتباعها للقضاء على بقع البول والتخلص منها نهائيا.