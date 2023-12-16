"عاجل"شوبير يعلن عن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي في اتحاد جدة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلن الإعلامي الرياضي الشهير أحمد شوبير عن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة في كأس العالم للأندية، على حسابه منصة إكس توتير سابقاً، وكتب يلا بينا على مسابقة جديدة توقعاتكم لنتيجة مبارة الأهلي وفلومينينسى البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية؟5 تيشريات أهلاوية للفائزين

مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي

صرح الإعلامي عن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد الذي قام في ملعب الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة الجوهرة المشعة، ويأتي ذلك ضمن منافسات ربع النهائي ببطولة كأس ببطولة كأس العالم للأندية، والجدير بالذكرى أن فريق الأهلي يشارك للمرة التاسعة في تاريخ كرة القدم والرابعة على التوالي، وذلك بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا لعام 2023، ممثل للدولة المستضيفة السعودية وتعتبر المشاركة الثانية في مونديال بعد سنة 2005، وعلى الجانب الآخر بدأ الجهاز الفني بإعداد اللاعبين لمواجهة فلومينينسي يوم الاثنين المقبل

مكاسب الأهلي بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

حقق فريق الأهلي مكاسب عديدة وراء هذا النجاح الباهر الذي حققه أمس وهذه المكاسب تتمثل في النقاط التالية: