ودائاً لزيادة الوزن.. طريقة عمل المكرونة البشاميل الدايت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكثير من السيدات ترغب في المحافظة على وزنهم مع تناول الأطعمة التي تفضلها، ومن أكثر الأطعمة التي يفضلها العديد من النساء هي المكرونة البشاميل الدايت، فأن مكوناتها بسيطة وسهلة وتساعدك في المحافظة على فقدان الوزن، كل ما عليك هو متابعة قراءة السطور القادمة للتعرف على طريقة عمل المكرونة البشاميل الدايت.

مكونات مكرونة بالبشاميل الدايت

إذا كنت تتبع نظام غذائي معينة لإنقاص الوزن وترغب في تناول مكرونة بالبشاميل يمكنك إتباع هذه الطريقة وسوف تساعدك للحفاظ على نظامك الغذائي ومكوناتها كالتالي:

½ كيلو لحمة مفروم بدون دهون.

كيس مكرونة دايت.

بصلة متوسطة مفرومة.

زيت زيتون.

حليب خالي الدسم.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

بهارات لحمة.

طريقة التحضير

أولاً عليك أن تقوم بسلق المكرونة بالطريقة العادية، من خلال وضعها في ماء بعد الغليان مع قليل من الملح وتركها حتى أن تنضج.

نضع وعاء أخر على النار بالقليل من زيت الزيتون ثم إضافة الدقيق والتقليب حتى يتغير لونه إلى الأصفر.

أسكب الحليب خالي الدسم إلى الدقيق والزيت الزيتون واستمر في التقليب حتى يتحول المزيج إلى البشاميل السائل والمتماسك قليلًا.

نضع مقلاة على النار ثم إضافة القليل من زيت الزيتون مع البصل والتقليب حتى يتحول إلى اللون الذهبي.

أضف اللحم المفروم إلى البصل مع التقليب المستمر ووضع رشة ملح وفلفل أسود وبهارات اللحمة وقلب المكونات، ثم أترك اللحمة حتى تنضح مع القليل من الماء.

نحضر صينية بايركس ونسكب القليل من البشاميل، ثم نصف المكرونة المسلوقة، ثم اللحمة المفرومة.

نضع باقي المكرونة المسلوقة وإضافة الطبقة الأخيرة من البشاميل ووضع بيضة على الوجه لتحميرها.

توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة وتترك حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي المميز وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل