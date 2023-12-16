وصفة كيكة الشاي الهشة واللذيذة.. بمكونات بسيطة وإقتصادية وطعم رائع

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد كيكة الشاي من أشهى وصفات الكيك وأكثرها شهرة، وتتميز بطعمها اللذيذ وقوامها الهش الخفيف، لذلك فهي المفضلة لدي الكثير من الأشخاص، ولا تحتاج إلى وقت طويل لإعدادها، ومكوناتها بسيطة وسهلة وغير مكلفة، وغالبًا قد تجدي مكوناتها حاضرة في مطبخك، ويفضل بعض الأشخاص إضافتها لوجبة الإفطار إلى جانب كوب الشاي، أو تناولها كوجبة خفيفة خلال اليوم.

كيكة الشاي

سنوضح من خلال مجموعة من المكونات الصحيحة وطريقة بسيطة كيفية إعداد أشهى كيكة شاي في المنزل، كالتالي:

المكونات

5 حبة من البيض.

كوب ونصف من السكر (300 جرام).

1 كوب من الزبادي الطبيعي (240 جرام).

نصف كوب من زيت الذرة (100 جرام).

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر (10 جرام).

عدد 2 كوب ونصف من الدقيق الفاخر (315 جرام).

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

تعد هذه أسهل وصفات إعداد كيكة الشاي لا تحتاج أكثر من ساعة، وطعمها لذيذ وشهي حضريها لأسرتك وسيحبون طعمها كثيرًا، قدميها إلى جانب كوب ساخن من الشاي واستمتعي بمذاقها.