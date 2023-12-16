دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بيتزا سهلة واقتصادية هتحضريها في دقائق وطعمها تحفة هتعتمدي عليها دايمًا، لم يعد بإمكانك الآن الذهاب إلى أكبر المطاعم لتناول البيتزا الشهية، حيث يمكنك الآن إعدادها بسهولة داخل المنزل عند توافر المكونات الخاصة بها، حيث أنك لا تحتاجين سوى الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والزبادي أو الحليب، أما عن الحشوات فهي تختلف من شخص لآخر على حسب الطعم الذي يفضله سواء لحم، دجاج، جبنة، جمبري، وغيرها من الحشوات الأخرى والتي تختلف باختلاف الأذواق.

طريقة عمل بيتزا سهلة واقتصادية

نقدم لكي أسهل طريقة لإعداد البيتزا في المنزل والمكونات كالآتي:

مكونات عجينة البيتزا

كوب وربع دقيق.

ملعقة صغيرة خميرة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ربع ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

رشة زعتر.

ماء دافئ حسب الحاجة.

ملعقة كبيرة دقيق ذرة.

مكونات صلصة البيتزا

حبة صغيرة بصل مفروم.

2 ثمرة طماطم مفرومة.

3 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

فلفل أسود.

ربع ملعقة زعتر.

ملح.

ربع ملعقة صغيرة سكر.

حشو البيتزا

ثمرة فلفل مقطعة إلى مكعبات.

بصل حلقات.

جبن موزاريلا.

طماطم مقطعة إلى حلقات. طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل

نبدأ في تحضير العجينة وذلك بوضع الدقيق في وعاء جاف ونضيف إليه الخميرة، زيت الزيتون، السكر، الملح.

نقوم بإضافة الماء تدريجياً حتى نحصل على عجينة ناعمة، ونقوم برش قطرات من الزيت على وجهها ثم نتركها تختمر.

نقوم بتحضير الصلصة عن طريق وضع ملعقتين من الزيت في الطاسة ونضيف إليه البصل ونقلبه حتى يصفر لونه.

نقوم بإضافة الثوم المفروم ثم الصلصة ونضيف إليها الطماطم مع التقليب ونضع إليها الملح والفلفل الأسود والزعتر ونتركها حتى تنضج.

نقوم بتقسيم العجينة على حسب مقاس الصينية التي سيتم الخبز بها، ونبدأ في فرد العجينة في الصينية مع دهن الصينية طبقة من الزيت.

بعد فرد العجينة نبدأ في وضع طبقة من الصلصة ثم نضع الفلفل والبصل والطماطم ونضع الجبن في النهاية.

نقوم بوضع البيتزا على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تنضج ثم نضعها في أطباق التقديم.

أسرار عمل البيتزا في المنزل

نعرض لك أهم الأسرار التي تساعد في نجاح البيتزا والحصول على طعم مماثل لـبيتزا المطاعم، أهمها:

الالتزام بالمكونات المدونة وعدم استبدال أي منها.

عجن المكونات باستخدام اليد وليس باستخدام العجان الكهربائي.

ترك العجينة حتى ترتاح لمدة نصف ساعة على الأقل.

لف العجينة جيدا أثناء العجن.

تسخين الفرن قبل البدء في تحضير البيتزا لأنها تحتاج إلى درجة حرارة عالية.

استخدام لبن الحليب أو اللبن الرائب للحصول على عجينة ناعمة.

قدمنا لكم بيتزا سهلة واقتصادية يمكن تنفيذها بكل سهولة في المنزل بمكونات بسيطة وسوف تكون العجينة ناجحة ولكن اتبعي تلك الخطوات والمقادير كما هي للحصول على بيتزا ناجحة وشهية.